Жирона розпочала новий сезон домашнім матчем проти Леганеса. Гра завершилася з рахунком 1:1.

Як повідомляє авторитетне іспанське видання As, після матчу в роздягальні сталася бійка між Циганковим і членом медичної служби клубу.

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Після фінального свистка головний тренер Жирони Кіке Карсель заявив, що український півзахисник команди Віктор Циганков відмовився виходити на поле.

Нагадаємо, що влітку Циганков повідомив керівництву Жирони, що не виступатиме в другому за силою дивізіоні Іспанії. Футболіст просив, щоб його продали, однак агентам гравця поки що не вдалося домовитися про перехід до іншого клубу. Тому Жирона включила українця до складу на матч проти Леганеса.

Під час літнього міжсезоння Циганков жодного разу не виходив на поле в товариських матчах каталонців. 28-річний гравець збірної України має контракт із Жироною до літа 2027 року.

Раніше ми писали, що колишній тренер збірної України Сергій Ребров грав у падел із легендою збірної Росії.