У неділю, 16 серпня, Жирона розпочала новий сезон у Сегунді домашнім матчем проти Леганеса.

Український вінгер каталонської команди Віктор Циганков потрапив до заявки на поєдинок, але на полі не з’явився.

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Головний тренер Жирони Кіке Карсель після матчу зробив заяву щодо ситуації з футболістом. За словами наставника, український футболіст почувався добре, проте сам відмовився виходити на поле.

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«Він почувався добре, був викликаний на матч, але не захотів переодягатися, щоб вийти на поле. Він не захотів грати. Циганков залишився на трибуні й спостерігав за матчем. Я не пам’ятаю такої поведінки у професійного гравця», — наводить слова тренера журналіст Арнау Пау.

Варто зазначити, що Циганков міг відмовитися виходити на поле через бажання змінити команду під час літнього трансферного вікна. Після завершення сезону 2025/26 Циганков повідомив керівництву Жирони, що не планує виступати в другому за силою дивізіоні Іспанії.

Представники українця та клубу вели переговори з іншими командами з Іспанії, але домовитися про перехід поки що не вдалося.

Під час літнього міжсезоння Циганков жодного разу не виходив на поле в товариських матчах каталонців. 28-річний українець має контракт із Жироною до літа 2027 року.

Поєдинок Жирони та Леганеса завершився внічию — 1:1.

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Раніше повідомлялося, що 19-річний український футболіст дебютував за мадридський Реал, замінивши Луніна.