«Не захотів переодягатися». Циганков відмовився виходити на заміну в матчі Жирони — заява тренера

17 серпня, 08:15
Віктор Циганков відмовився виходити на заміну в матчі Жирони (Фото: ФК Жирона)

Віктор Циганков відмовився виходити на заміну в матчі Жирони (Фото: ФК Жирона)

У неділю, 16 серпня, Жирона розпочала новий сезон у Сегунді домашнім матчем проти Леганеса. 

Український вінгер каталонської команди Віктор Циганков потрапив до заявки на поєдинок, але на полі не з’явився.

Читайте також:
ПСЖ із Забарним у стартовому складі зазнав сенсаційної поразки в матчі за Суперкубок Франції

Головний тренер Жирони Кіке Карсель після матчу зробив заяву щодо ситуації з футболістом. За словами наставника, український футболіст почувався добре, проте сам відмовився виходити на поле.

Реклама

«Він почувався добре, був викликаний на матч, але не захотів переодягатися, щоб вийти на поле. Він не захотів грати. Циганков залишився на трибуні й спостерігав за матчем. Я не пам’ятаю такої поведінки у професійного гравця», — наводить слова тренера журналіст Арнау Пау.

Варто зазначити, що Циганков міг відмовитися виходити на поле через бажання змінити команду під час літнього трансферного вікна. Після завершення сезону 2025/26 Циганков повідомив керівництву Жирони, що не планує виступати в другому за силою дивізіоні Іспанії.

Читайте також:
Гол українського Голанда не врятував Утрехт від розгрому у чемпіонаті Нідерландів — відео

Представники українця та клубу вели переговори з іншими командами з Іспанії, але домовитися про перехід поки що не вдалося.

Під час літнього міжсезоння Циганков жодного разу не виходив на поле в товариських матчах каталонців. 28-річний українець має контракт із Жироною до літа 2027 року.

Поєдинок Жирони та Леганеса завершився внічию — 1:1.

Раніше повідомлялося, що 19-річний український футболіст дебютував за мадридський Реал, замінивши Луніна.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол Виктор Цыганков ФК Жирона

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies