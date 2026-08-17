«Колись я заговорю»: Циганков уперше відреагував на скандал у Жироні — заявив про заборону спілкуватися зі ЗМІ
Віктор Циганков (Фото: Instagram/viktortsygankov)
Вінгер Жирони та збірної України Віктор Циганков відреагував на скандал, який спалахнув після матчу 1-го туру Сегунди проти Леганеса (1:1).
Українець потрапив до заявки на поєдинок, однак, як повідомлялось, відмовився перевдягатися та залишився на трибуні. Після матчу головний тренер Жирони Кіке Карсель підтвердив, що Циганков не захотів виходити на поле.
Інцидент спричинив невдоволення всередині клубу та роздягальні. На тлі скандалу Циганков опублікував у своєму Instagram кілька сторіс.
Спочатку українець виклав скріншот листування з представником Жирони. У клубі нагадали футболісту про умови його контракту щодо спілкування з пресою та заявили, що він не має права давати інтерв'ю або робити публічні заяви без попереднього дозволу пресслужби.
«Нагадуємо, що відповідно до внутрішніх процедур клубу будь-яка публічна комунікація, інтерв'ю або взаємодія із засобами масової інформації має бути попередньо узгоджена та організована відповідальною особою клубу з питань преси», — йдеться першому скріншоті.
Далі Циганков опублікував скриншот приватного листування з одним із представників клубу:
«Будь-яка публічна комунікація, інтерв'ю чи взаємодія з пресою має бути попередньо погоджена з клубом.
Журналіст звернувся до нас, але ми повідомили, що наразі не даємо інтерв'ю гравцям, і передали це тобі. Тому ти знаєш, що не маєш дозволу «Жирони» на такі коментарі.
Попереднє погодження є частиною контрактних зобов’язань гравців, а публічні заяви без дозволу клубу можуть вважатися порушенням контракту та призвести до дисциплінарних заходів", — йдеться у повідомленні клубу.
Після цього Циганков опублікував ще одну сторіс. На ній зображений чоловік, якому рукою закривають рот, а сам українець додав напис: «Колись я заговорю».
Раніше фанатське угруповання Жирони Jovent Gironi звернулося до Циганкова після його відмови вийти на заміну. Фанати назвали дії українця «неприпустимою неповагою» до партнерів, уболівальників і клубу.