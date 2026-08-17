«Колись я заговорю»: Циганков уперше відреагував на скандал у Жироні — заявив про заборону спілкуватися зі ЗМІ

Вінгер Жирони та збірної України Віктор Циганков відреагував на скандал, який спалахнув після матчу 1-го туру Сегунди проти Леганеса (1:1).

Українець потрапив до заявки на поєдинок, однак, як повідомлялось, відмовився перевдягатися та залишився на трибуні. Після матчу головний тренер Жирони Кіке Карсель підтвердив, що Циганков не захотів виходити на поле.

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Інцидент спричинив невдоволення всередині клубу та роздягальні. На тлі скандалу Циганков опублікував у своєму Instagram кілька сторіс.

Спочатку українець виклав скріншот листування з представником Жирони. У клубі нагадали футболісту про умови його контракту щодо спілкування з пресою та заявили, що він не має права давати інтерв'ю або робити публічні заяви без попереднього дозволу пресслужби.

«Нагадуємо, що відповідно до внутрішніх процедур клубу будь-яка публічна комунікація, інтерв'ю або взаємодія із засобами масової інформації має бути попередньо узгоджена та організована відповідальною особою клубу з питань преси», — йдеться першому скріншоті.

Фото: Instagram/viktortsygankov

Далі Циганков опублікував скриншот приватного листування з одним із представників клубу:

«Будь-яка публічна комунікація, інтерв'ю чи взаємодія з пресою має бути попередньо погоджена з клубом.

Журналіст звернувся до нас, але ми повідомили, що наразі не даємо інтерв'ю гравцям, і передали це тобі. Тому ти знаєш, що не маєш дозволу «Жирони» на такі коментарі.

Попереднє погодження є частиною контрактних зобов’язань гравців, а публічні заяви без дозволу клубу можуть вважатися порушенням контракту та призвести до дисциплінарних заходів", — йдеться у повідомленні клубу.

Фото: Instagram/viktortsygankov

Після цього Циганков опублікував ще одну сторіс. На ній зображений чоловік, якому рукою закривають рот, а сам українець додав напис: «Колись я заговорю».

Фото: Instagram/viktortsygankov

Раніше фанатське угруповання Жирони Jovent Gironi звернулося до Циганкова після його відмови вийти на заміну. Фанати назвали дії українця «неприпустимою неповагою» до партнерів, уболівальників і клубу.