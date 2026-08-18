Відсторонення та штраф. Відомо, яке покарання загрожує Циганкову після скандалу в Жироні — ЗМІ

Жирона відкрила дисциплінарне провадження щодо Віктора Циганкова , який не зіграв за клуб у матчі проти Леганеса.

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Повідомлялося, що українець відмовився виходити на заміну. Згодом представники Циганкова спростували інформацію про те, що Віктор не хотів грати. Сторона українця наголосила, що він не міг взяти участь у матчі з об'єктивних причин, а тренерський і медичний штаби Жирони знали про це.

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За інформацією Mundo Deportivo, якщо інцидент визнають серйозним порушенням, Циганкову може загрожувати призупинення виплати зарплати на строк від двох до 10 днів та штраф. Для перших 100 тисяч євро місячної зарплати він може становити до семи відсотків, а для частини доходу, що перевищує цю суму, — ще до чотири відсотки.

У випадку кваліфікації як дуже серйозного порушення покарання може передбачати відсторонення від футболу та призупинення виплати зарплати на строк від 11 до 30 днів. Розмір штрафу для перших 100 тисяч євро місячної зарплати може сягати 25%, а для суми понад цей поріг — додатково до 10%.

У крайніх випадках угода також передбачає можливість звільнення футболіста.

Цікаво, що Так само на поле не вийшов український нападник Владислав Ванат. Згодом нападник пояснив, чому не вийшов на заміну. За словами українця, він почав одягати екіпірування й мав вийти на поле, але в цей момент центральний захисник отримав травму, внаслідок чого українець так і не з’явився на полі.

Раніше ми писали, що екснападник збірної України звернувся до Циганкова та Ваната після скандалу в Жироні.