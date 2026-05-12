Гольовий пас Циганкова допоміг Жироні уникнути поразки в чемпіонаті Іспанії — відео

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На 86-й хвилині Райо вийшов уперед, але на останній хвилині основного часу форвард Жирони Крістіан Стуані головою відправив м’яч у ворота після подачі Циганкова з кутового. Цей гол зафіксував остаточний результат зустрічі.

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Циганков відзначився п’ятим результативним пасом у нинішньому сезоні чемпіонату Іспанії. Також в активі зірки збірної України шість голів у 29 матчах.

Жирона набрала важливий заліковий бал у боротьбі за виживання в Ла Лізі. Каталонська команда (39 очок) посідає 17-те місце в турнірній таблиці, маючи перевагу в два очки над Алавесом і в три над Леванте, які перебувають у зоні вильоту.

Нижня половина таблиці Ла Ліги / Фото: Flashscore.ua

До кінця сезону в Ла Лізі команди проведуть по три матчі. Жирона зіграє проти Реал Сосьєдада (14 травня), Атлетіко (17 травня) та Ельче (23 травня).

Нагадаємо, український форвард Жирони Владислав Ванат пропускає кінцівку сезону через травму. Він забив дев’ять голів у 27 матчах дебютної кампанії в Ла Лізі.

Раніше повідомлялося, що швидкий гол Циганкова не врятував Жирону від поразки у перестрілці з Бетісом.

Після матчу з Атлетіком (3:0) Віктор увійшов до збірної найкращих гравців 28-го туру Ла Ліги за версією порталу WhoScored.