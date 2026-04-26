«Дійсно особливий гравець». Тренер Шахтаря Туран назвав 20-річного українця, який нагадує йому Іньєсту

26 квітня, 23:24
Арда Туран (Фото: ФК Шахтар Донецьк)

Арда Туран (Фото: ФК Шахтар Донецьк)

Головний тренер Шахтаря Арда Туран прокоментував виступ 20-річного півзахисника Віктора Цуканова в матчі проти Кудрівки (3:1).

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Цуканов вийшов на заміну у другому таймі і провів на полі близько 20 хвилин. Для молодого хавбека це був другий матч у нинішньому сезоні дорослого чемпіонату України.

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Після матчу Туран відзначив сильні сторони Цуканова, зауваживши, що його стиль гри нагадує йому колишнього одноклубника по Барселоні Андреса Іньєсту.

«Це вже його другий сезон в основному складі Шахтаря. У минулому сезоні він також часто долучався на цій фазі сезону і допомагав колективу своїми виходами на заміну або грою в основному складі.

На моє переконання, це дійсно особливий гравець із дуже цікавими характеристиками. У нього попереду світле майбутнє. Я вірю у його потенціал. Певними характеристиками він мені схожий на Андреса Іньєсту", — цитує Турана Tribuna.com.

Віктор Цуканов почав займатися футболом в академіях рідного Кропивницького, а до Шахтаря приєднався у 2019 році. За першу команду дебютував у 2024-му.

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У нинішньому сезоні Цуканов забив 10 голів і віддав дев’ять результативних передач у 21 матчі юнацької першості України U-19.

Раніше повідомлялося, що Динамо і Кривбас провели найрезультативніший матч в історії чемпіонату України.

Редактор: Орест Дида

Теги:   ФК Шахтар Арда Туран Андрес Іньєста Віктор Цуканов Футбол

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