«Раніше в роздягальні били за таку гру»: Леоненко дав прогноз на матч-відповідь Динамо з Карабахом

Ексфутболіст вважає, що Динам" після мінімальної перемоги в першому матчі (1:0) зможе пройти Карабах.

«Судячи з першої гри, Динамо знову має перемогти. І то лише тому, що команда створила справді хороші моменти, але не змогла забити. А гол агдамці самі собі привезли. Захисник Карабаха, вочевидь, не знає, що м’ячу не можна давати опускатися на землю — його треба одразу вибивати. Воротар також зіграв украй ненадійно. Добре, що Пономаренко, який ще нічого не досяг, а вже коштує 50 мільйонів євро, реалізував свій шанс», — цитує Леоненка azerisport.com.

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Легендарний нападник також розкритикував нинішній склад Динамо.

«У Динамо молодий склад? Нікого не хвилює, хто якого віку. У цього молодого гравця така сама зарплата, як і у вікового. У нас футболіст отримує півтора мільйона євро в країні, що воює, і не знає, що робити, коли виходить сам на сам.

Якщо ти виходиш у складі такої команди, то мусиш реалізовувати вихід сам на сам. Мої друзі Олег Блохін і Володимир Безсонов починали у 17 років. Ви думаєте, їм робили знижку на вік? Раніше в роздягальні били за таку гру", — сказав Леоненко.

Матч-відповідь між Динамо та Карабахом відбудеться 13 серпня в Баку. Якщо кияни пройдуть Карабах, то у фіналі відбору зустрінуться з переможцем пари Твенте (Нідерланди) — ДАК 1904 (Словаччина).