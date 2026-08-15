«Суркісу треба було думати раніше»: Леоненко розповів, чи варто Динамо звільняти Костюка
Ігор Костюк тренує Динамо з 2025 року (Фото: ФК Динамо Київ)
Колишній форвард Динамо Віктор Леоненко поділився думками щодо майбутнього головного тренера киян Ігоря Костюка після вильоту з єврокубків.
Легендарний футболіст вважає, що Костюк не виконав поставлених завдань і має бути звільнений.
«Хто платить гроші, той нехай і думає. Чому я маю думати за Ігоря Михайловича [Суркіса]? Скоро все дізнаємося. Костюк не виконав завдання у єврокубках, вилетів від Карабаха, який можна було спокійно проходити. В УПЛ ледь внічию з Вересом не зіграв. Ти багато бачив моментів у динамівців в Рівному? Отож! Все, Костюка можна сміливо звільняти, і це логічно», — цитує Леоненка sport-express.ua.
Ексфорвард додав, що рішення про те, хто має змінити Костюка, повинен ухвалити Ігор Суркіс.
«Про це Ігорю Михайловичу треба було думати раніше, ще коли він призначав Костюка. Тим більше, ми ж не знаємо, на який термін там у нього контракт підписаний. Якщо на п’ять років, то тепер доведеться відступні платити, але, може, в контракті прописана опція дострокового розірвання угоди у разі невиходу в єврокубки», — сказав Леоненко.
Нагадаємо, вперше за 21 рік столичний клуб вилетів із єврокубків раніше за фінальний раунд кваліфікації. Востаннє таке траплялося в сезоні 2005/06, коли Динамо програло швейцарському Туну (0:1, 2:2) у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.
Раніше легенда Динамо жорстко розкритикував киян після вильоту з єврокубків.