«Славіка ні в чому звинувачувати»: Леоненко назвав єдиного футболіста Динамо, до якого в нього немає претензій

Ексфутболіст вважає, що динамівці не продемонстрували тієї гри, завдяки якій могли б пройти до фінального раунду відбору.

«Динамо програло цілком заслужено. Агдамці подарували киянам один момент, коли розігрували від воріт. Бражко вивалився на ворота і не зміг забити. Все інше — ми поза грою і купа браку. А коли Дубінчак забив з офсайду, то з таким виразом обличчя йшов, типу: дивіться, я краще всіх.

Реклама

Заслужена перемога Карабаха. Вони хоча б зробили висновки після першого матчу, у них було менше помилок. А ми — як завжди без моментів. От після такого матчу можна задати питання: скільки тепер коштує Пономаренко?" - цитує Леоненка sport-express.ua.

Експерт також зазначив, що за підсумками матчу в Баку у нього немає претензій лише до воротаря Динамо В’ячеслава Суркіса.

«Захист і атака точно не вражають. Тільки Славіка [Суркіса] тут звинувачувати абсолютно нема в чому. Він не винен ні в першому, ні в другому голі, ще й виручав іноді», — сказав Леоненко.

Раніше ексгравець збірної України вказав на винних у вильоті Динамо з Ліги конференцій.