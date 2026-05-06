«У нас залишається чотири фінали». Саліба оцінив шанси Арсенала на золотий дубль

Захисник Арсенала Вільям Саліба прокоментував перемогу над Атлетіко (1:0) у півфіналі Ліги чемпіонів та поділився очікуваннями від завершення сезону.

Про це повідомляє beIN Sports.

Саліба заявив, що команда задоволена результатом, але підкреслив — головні цілі ще попереду.

«Ми дуже раді вийти у фінал. Було нелегко, знаєте, Ліга чемпіонів складна. Ми дуже задоволені бути у фіналі, нам потрібно продовжувати — сподіваємося, що нам вдасться виграти його.

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Це важливо, але ми знаємо, що це ще не кінець і попереду ще чотири матчі. Це небагато, але водночас ми знаємо, що це знову довгий шлях, бо у нас ще три матчі в Прем'єр-лізі та фінал [ЛЧ].

У нас залишається чотири фінали — хочемо виграти їх усі. Я впевнений, що ми це зможемо зробити", — сказав Саліба.

За три тури до завершення сезону в АПЛ Арсенал лідирує, випереджаючи Манчестер Сіті, у якого матч у запасі, на п’ять очок. У заключних матчах чемпіонату «каноніри» зіграють проти Вест Гема, Бернлі та Крістал Пелес.

Перший матч між Атлетіко та Арсеналом у Мадриді завершився внічию 1:1, а у матчі-відповіді лондонці здобули мінімальну перемогу 1:0 та стали першими фіналістами Ліги чемпіонів.

До цього Арсенал лише раз грав у фіналі Ліга чемпіонів УЄФА — у 2006 році, коли поступився Барселоні (1:2).

Інший фіналіст визначиться у протистоянні ПСЖ та Баварії, перший матч між якими завершився з рахунком 5:4 на користь парижан. Поєдинок у Мюнхені відбудеться сьогодні, 6 травня, о 22:00.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня Пушкаш-Арені в Будапешті.

Найкращим гравцем матчу Арсенал — Атлетіко було визнано півзахисника лондонців Деклана Райса.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне штовхнув спортивного директора Арсенала під час півфіналу Ліги чемпіонів.

Також Сімеоне пояснив виліт Атлетіко від Арсеналу в півфіналі Ліги чемпіонів.

Крім цього, відомий арбітр Матеу Лаос розкритикував суддівство матчу Арсенал — Атлетіко.

Водночас екснападник МЮ Вейн Руні розкритикував Арсенал за надмірні емоції після виходу у фінал ЛЧ.