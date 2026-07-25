Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, 26‑річний бразилець входить до списку пріоритетних кандидатів для посилення атаки чемпіонів Англії. Водночас інтерес перебуває лише на початковій стадії — офіційних переговорів між клубами поки що не було.

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Чинна угода Вінісіуса з Реалом розрахована ще на один сезон — до 30 червня 2027 року. Попри тривалі переговори, клуб і футболіст поки не змогли досягти компромісу щодо її продовження.

Зазначається, що у Мадриді не мають наміру допустити ситуацію, за якої бразилець, який є одним з лідерів Реала, залишить клуб безкоштовно після завершення контракту. Додатковим фактором є передбачений угодою бонус за лояльність, який гравець має отримати наступного сезону.

Минулої кампанії Вінісіус забив 22 м’ячі в усіх турнірах, однак Реал завершив сезон без трофеїв. Команда фінішувала другою в Ла Лізі, програвши чемпіонство Барселоні.

Нещодавно Реал оголосив про підписання зіркового захисника Інтера та збірної Нідерландів Дензела Дюмфріса.

Раніше гравцем мадридського клубу став французький захисник Ібраїм Конате.

Перед цим Реал оголосив про підписання контракту із зіркою збірної Португалії Бернарду Сілвою, у якого завершилася угода з Манчестер Сіті, та захисником Марком Кукурельєю з Челсі.

Водночас Дані Себальйос залишив Реал як вільний агент. Також Фран Гарсія перейшов з Реала у Бетіс.

Раніше Реал виступив із заявою щодо чуток про купівлю зірки Баварії Олісе за 220 млн євро. У мадридському клубі заявили, що інформація про переговори не відповідає дійсності.

Також мадридський клуб спростував інформацію про можливий трансфер півзахисника лондонського Челсі Енцо Фернандеса.

11 червня Жозе Моурінью повернувся на посаду головного тренера Реала. Мадридський клуб виплатив 15 мільйонів євро відступних Бенфіці, де працював фахівець.