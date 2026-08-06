Лідер Реала Вінісіус остаточно визначився, в якому клубі продовжить кар'єру

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Про це повідомляє офіційний сайт Реала.

Нова угода Вінісіуса діятиме до 30 червня 2032 року.

Вінісіус приєднався до «вершкових» улітку 2018 року, коли йому було лише 18 років. За вісім сезонів у складі мадридців він провів 375 матчів, забив 128 голів та допоміг команді виграти 14 трофеїв.

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Разом із Реалом Вінісіус двічі ставав переможцем Ліги чемпіонів, тричі вигравав чемпіонат Іспанії, здобував Кубок країни, Суперкубок Іспанії, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу.

За цей період бразилець також здобув низку індивідуальних нагород. Зокрема, він був визнаний найкращим футболістом світу за версією The Best FIFA 2024, отримав звання найкращого гравця Ліги чемпіонів сезону-2023/24, а також неодноразово потрапляв до символічних збірних.

«Вінісіус Жуніор став одним із найважливіших гравців у періоді, який увійшов до числа найуспішніших в історії клубу», — йдеться у повідомленні Реала

Раніше Реал оформив один із найдорожчих трансферів літа, підписавши Яна Діоманде.

Також Реал оголосив про підписання зіркового захисника Інтера та збірної Нідерландів Дензела Дюмфріса.

Перед цим гравцем мадридського клубу став французький захисник Ібраїм Конате.

Крім цього, Реал оголосив про підписання контракту із зіркою збірної Португалії Бернарду Сілвою, у якого завершилася угода з Манчестер Сіті, та захисником Марком Кукурельєю з Челсі.

Раніше Реал виступив із заявою щодо чуток про купівлю зірки Баварії Олісе за 220 млн євро. У мадридському клубі заявили, що інформація про переговори не відповідає дійсності. У Баварії також заявили, що Олісе залишиться в клубі.

Також мадридський клуб спростував інформацію про можливий трансфер півзахисника лондонського Челсі Енцо Фернандеса.

11 червня Жозе Моурінью повернувся на посаду головного тренера Реала. Мадридський клуб виплатив 15 мільйонів євро відступних Бенфіці, де працював фахівець.