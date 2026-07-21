Нападник мадридського Реала та збірної Бразилії Вінісіус Жуніор змінив свою зовнішність.

Як повідомляє TMC Esporte, 26-річний футболіст зробив пластичну операцію на підборідді після чемпіонату світу 2026 року.

Невдовзі після вильоту Бразилії з турніру Вінісіус пройшов процедуру гармонізації обличчя в місцевій клініці в Гоянії та відростив щетину.

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🚨 Vini Jr at the clinic after his chin harmonization surgery. pic.twitter.com/WOq8OC0fgs — Madrid Zone (@theMadridZone) July 20, 2026

Meu cérebro não tá conseguindo entender que esse agora é o Vini Jr. juro pic.twitter.com/LcztzYT5tO — Babi (@babi) July 20, 2026

Зараз бразилець вирушив у відпустку до Європи зі своєю дівчиною Вірджинією Фонсекою, з якою нещодавно відновив стосунки після розриву.

Нагадаємо, що збірна Бразилії вибула з ЧС-2026 на стадії 1/8 фіналу. «Селесао» поступилася збірній Норвегії (1:2).

На чемпіонаті світу 2026 року Вінісіус провів п’ять матчів, у яких забив чотири голи й віддав одну результативну передачу.

Чемпіоном світу стала збірна Іспанії, яка у фіналі обіграла Аргентину. Долю фіналу вирішив один гол, забитий у додатковий час. Автором м’яча став Ферран Торрес. Збірна Іспанії вдруге стала чемпіоном світу з футболу. Перший титул іспанці здобули у 2010 році.

Ми писали, що збірна Іспанії встановила історичний рекорд після перемоги на ЧС-2026.

Раніше капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі прокоментував поразку своєї команди у фіналі. Після фінального свистка Мессі не стримав емоцій і розплакався. Підтримати капітана збірної Аргентини підійшов Ламін Ямаль.