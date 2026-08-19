У захисника Евертона і збірної України Віталія Миколенка народилася друга донька.

Про радісну подію Миколенко повідомив у спільному з дружиною пості в Instagram.

«Ніна. Один місяць з тобою», — підписала пара світлини з новонародженою донькою.

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Перша донька у захисника збірної України та його дружини Вікторії народилася в лютому 2025 року. Дівчинку назвали Поліною.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Віталій одружився зі своєю дівчиною Вікторією, а у лютому 2025 року у подружжя народилася донька.

26-річний Віталій Миколенко виступає на позиції лівого захисника англійського клубу Евертон та національної збірної України. Віталій Миколенко офіційно перейшов до Евертона 1 січня 2022 року, підписавши контракт до літа 2026 року. У червні 2026 року українець прожовжив угоду, яка діятиме до до кінця червня 2029 року.

У минулому сезоні 2025/2026 Віталій Миколенко провів 33 матчі у складі Евертона в усіх офіційних турнірах. Відзначився одним асистом у поєдинку проти Фулгема. Голів у поточному клубному сезоні не забивав.

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Також повідомлялося, що екснападник збірної України звернувся до Циганкова та Ваната після скандалу в Жироні.