Зірка ПСЖ встановив історичний рекорд у Лізі чемпіонів, перевершивши легендарного Хаві

Півзахисник Парі Сен-Жермен Вітінья став рекордсменом Ліги чемпіонів за кількістю точних пасів протягом одного сезону.

У нинішній кампанії Вітінья виконав 1 448 передач. Для цього португальському футболістові знадобилося 16 матчів, повідомляє Squawka.

Вітінья побив рекорд колишнього півзахисника Барселони Хаві, який у сезоні 2012/13 зробив 1 299 точних пасів. Цікаво, що тоді легендарний хавбек провів лише 11 поєдинків у ЛЧ.

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Вітіньї також належить третій результат за кількістю передач за один сезон Ліги чемпіонів — 1 294 у попередньому сезоні. А у Хаві - четвертий результат (1 244 у сезоні 2010/11).

Хавбек ПСЖ може покращити свій рекорд у фіналі Ліги чемпіонів. 30 травня ПСЖ зустрінеться з лондонським Арсеналом у вирішальному матчі на Пушкаш Арені у Будапешті.

Раніше ПСЖ за підсумками двох матчів обіграв Баварію й вдруге поспіль вийшов у фінал Ліги чемпіонів. Торік французький клуб уперше в історії виграв ЛЧ, розгромивши у фіналі міланський Інтер із рахунком 5:0. Арсенал тоді дійшов до стадії півфіналу, де поступився ПСЖ.

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Головний тренер Луїс Енріке назвав головну рису, яка дала змогу пройти Баварію і вийти у фінал ЛЧ.

Повідомлялося, що капітан ПСЖ встановив новий бразильський рекорд у Лізі чемпіонів — перевершив легендарного Роберто Карлоса.