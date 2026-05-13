Скандал через 300 тисяч євро: румуни звинуватили Динамо в змові через трансфер Бленуце

Владіслав Бленуце приєднався до Динамо у вересні 2025 року (Фото: ФК Динамо Київ)

У румунському клубі Університатя Крайова 1948 підозрюють, що київське Динамо свідомо не дає достатньо ігрового часу Владіславу Бленуце, аби уникнути виплати бонусу за трансфером.

Як повідомляє GOLAZO.ro, фінансовий директор Університаті Крайова 1948 Адріан Мітітелу незадоволений кількістю ігрового часу футболіста в київському клубі.

За інформацією джерела, під час переходу Бленуце до Динамо у вересні 2025 року сторони домовилися про бонус у розмірі 300 тисяч євро. Університатя мала отримати ці кошти в разі, якщо нападник зіграє щонайменше 15 матчів за київський клуб протягом сезону.

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Наразі матч проти ЛНЗ (0:0) став для Бленуце лише 11 у складі Динамо. До завершення сезону в біло-синіх залишаються ще три поєдинки української Прем'єр-ліги та фінал Кубка України. Однак у румунському клубі не впевнені, що форвард отримає достатню кількість ігрового часу для активації бонусної умови.

Адріан Мітітелу звинуватив київський клуб у змові. За його словами, Бленуце не випускають, аби уникнути виплати бонусу.

Нагадаємо, Владіслав Бленуце офіційно приєднався до київського Динамо 3 вересня 2025 року. Столичний клуб уклав із гравцем повноцінний контракт терміном на п’ять років — до літа 2030 року. За даними іноземних джерел, трансфер обійшовся киянам приблизно у 2,5 млн євро плюс відсоток від майбутнього продажу.

Вже 13 вересня 2025 року форвард дебютував за біло-синіх у матчі 5-го туру УПЛ проти київської Оболоні. Закріпитися в основному складі киян гравцю не вдалося. Основним досягненням став гол у Лізі конференцій проти боснійського Зринськи.

Водночас перехід футболіста до Динамо супроводжувався скандалом.

Раніше повідомлялося, що Бленуце робив проросійські репости в TikTok. Зокрема, він поширював промову російського пропагандиста Володимира Соловйова та відео із саундтреком серіалу Бригада.

Після скандалу гравець дав інтерв'ю клубній пресслужбі, в якому визнав помилку і заявив, що підтримує Україну. Згодом він пожертвував ЗСУ 700 тисяч гривень.