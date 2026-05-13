Скандал через 300 тисяч євро: румуни звинуватили Динамо в змові через трансфер Бленуце

13 травня, 13:22
Владіслав Бленуце приєднався до Динамо у вересні 2025 року (Фото: ФК Динамо Київ)

Владіслав Бленуце приєднався до Динамо у вересні 2025 року (Фото: ФК Динамо Київ)

У румунському клубі Університатя Крайова 1948 підозрюють, що київське Динамо свідомо не дає достатньо ігрового часу Владіславу Бленуце, аби уникнути виплати бонусу за трансфером.

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Як повідомляє GOLAZO.ro, фінансовий директор Університаті Крайова 1948 Адріан Мітітелу незадоволений кількістю ігрового часу футболіста в київському клубі.

За інформацією джерела, під час переходу Бленуце до Динамо у вересні 2025 року сторони домовилися про бонус у розмірі 300 тисяч євро. Університатя мала отримати ці кошти в разі, якщо нападник зіграє щонайменше 15 матчів за київський клуб протягом сезону.

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Наразі матч проти ЛНЗ (0:0) став для Бленуце лише 11 у складі Динамо. До завершення сезону в біло-синіх залишаються ще три поєдинки української Прем'єр-ліги та фінал Кубка України. Однак у румунському клубі не впевнені, що форвард отримає достатню кількість ігрового часу для активації бонусної умови.

Адріан Мітітелу звинуватив київський клуб у змові. За його словами, Бленуце не випускають, аби уникнути виплати бонусу.

Нагадаємо, Владіслав Бленуце офіційно приєднався до київського Динамо 3 вересня 2025 року. Столичний клуб уклав із гравцем повноцінний контракт терміном на п’ять років — до літа 2030 року. За даними іноземних джерел, трансфер обійшовся киянам приблизно у 2,5 млн євро плюс відсоток від майбутнього продажу.

Вже 13 вересня 2025 року форвард дебютував за біло-синіх у матчі 5-го туру УПЛ проти київської Оболоні. Закріпитися в основному складі киян гравцю не вдалося. Основним досягненням став гол у Лізі конференцій проти боснійського Зринськи.

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Водночас перехід футболіста до Динамо супроводжувався скандалом.

Раніше повідомлялося, що Бленуце робив проросійські репости в TikTok. Зокрема, він поширював промову російського пропагандиста Володимира Соловйова та відео із саундтреком серіалу Бригада.

Після скандалу гравець дав інтерв'ю клубній пресслужбі, в якому визнав помилку і заявив, що підтримує Україну. Згодом він пожертвував ЗСУ 700 тисяч гривень.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Футбол ФК Динамо (Київ) Трансфери

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