Динамо віддало футболіста в оренду клубу УПЛ

Вінгер київського Динамо Владислав Герич виступатиме за одеський Чорноморець, який минулого сезону піднявся з Першої ліги до УПЛ.

Київський та одеський клуби досягли домовленості щодо оренди 20-річного футболіста, повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, Герич уже приєднався до команди та провів перше тренування після літніх зборів у складі Динамо.

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Повідомляється, що сторони погодили орендну угоду щонайменше до завершення першої частини сезону-2026/27. Якщо не виникне непередбачуваних обставин, атакувальний футболіст залишиться в Одесі до кінця кампанії.

Минулого сезону Герич уже захищав кольори Чорноморця на правах оренди та став одним із найкращих гравців команди. У 24 матчах він записав до свого активу 8 голів і 2 результативні передачі.

Водночас одеський клуб продовжує працювати над посиленням складу. «Моряки» сподіваються орендувати ще двох футболістів Полісся — центрального захисника Жоау Віалле та опорного півзахисника Бореля Томандзото.

Очікується, що остаточне рішення щодо майбутнього обох гравців у житомирському клубі ухвалять після матчу-відповіді проти Копенгагена у єврокубках.

Нещодавно Динамо підписало захисника Олексія Сича із львівських Карпат.

Раніше повідомлялося, що Динамо підписало 18-річного форварда з ПСЖ П'єра Мунгенге.

Перед цим захисник збірної Польщі Томаш Кендзьора повернувся до київського Динамо.

Крім цього, Динамо оголосило про перехід воротаря тернопільської Ниви Іллі Ольхового.

Захисник Динамо Максим Дячук на правах оренди перейшов до чеського клубу Банік, а півзахисник киян Антон Царенко на правах оренди до кінця сезону приєднався до австрійського клубу Блау-Вайсс.

Також була інформація, що захисник Олександр Караваєв перейшов з Динамо до донецького Шахтаря, а Полісся підписало контракт з вінгером киян Максимом Брагару на постійній основі.