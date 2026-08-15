«Як шакали, готові прибити й обі*рати». Гравець Динамо емоційно відповів фанату після вильоту з єврокубків

Футболіст відповів одному з користувачів в соціальній мережі Threads, який висловив свою думку щодо виступів Динамо.

«Хай це буде твоя думка. Я не в тій позиції, щоб писати свою думку, і, як показує практика, коли був результат, а він був, то тиша, коли немає ні гри, ні результату — тут, як шакали, готові прибити й обі*рати.

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Я розумію, що в «Динамо» велика відповідальність за результат, і це нормально, що вболівальники незадоволені. Але я не бачив тебе, коли ми стали чемпіонами, коли я викликався у збірну. Ладно, гарного дня тобі і навіть за негатив у мою сторону — дякую", — написав Кабаєв.

Раніше у Баку у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій Динамо поступилося Карабаху 0:2 за підсумками двох зустрічей завершило виступи в єврокубках. У першому матчі в Любліні Динамо перемогло Карабах 1:0.

Раніше легенда Динамо Стефан Решко жорстко розкритикував киян після вильоту з єврокубків.

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