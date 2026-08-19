Готує команду до Кубка України. Екснападник Динамо став граючим тренером аматорського клубу

19 серпня, 20:33
Владислав Кулач (Фото: ФК Динамо)

Владислав Кулач (Фото: ФК Динамо)

Український футболіст Владислав Кулач приєднався до Маяка Сарни влітку цього року на правах вільного агента.

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Через місяць після підписання нападника клуб призначив його головним тренером команди, зазначивши, що Кулач поєднуватиме тренерську роботу з виступами на футбольному полі.

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«У керівному штабі сарненського Маяка — зміни.

Офіційно повідомляємо, що новим головним граючим тренером ФК Маяк Сарни став Владислав Кулач, який приєднався до команди цього літа.

Владислав поєднуватиме тренерську роботу з виступами на футбольному полі. Уже зараз він готує команду до найближчих матчів, зокрема до поєдинку 1/32 фіналу Кубка України проти СК Полтава.

Олександр Жданюк, який раніше очолював Маяк, залишається у клубі та працюватиме спортивним директором", — йдеться у заяві клубу.

Зазначимо, що Маяк є аматорською командою з Рівненської області. Кубковий матч проти СК Полтави підопічні Кулача зіграють 22 серпня.

Нагадаємо, що Владислав є гравцем низки українських клубів, зокрема київського Динамо.

Раніше ми писали, що колишнього гравця Шахтаря Владислава Вакулу мобілізували до ЗСУ. Футболіста нібито затримали військовослужбовці ТЦК у Львові.

Також ми писали, що у Динамо розкрили позицію клубу щодо майбутнього Костюка.

Редактор: Андрій Павлечко

Теги:   Футбол

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