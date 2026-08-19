Готує команду до Кубка України. Екснападник Динамо став граючим тренером аматорського клубу

Український футболіст Владислав Кулач приєднався до Маяка Сарни влітку цього року на правах вільного агента.

Через місяць після підписання нападника клуб призначив його головним тренером команди, зазначивши, що Кулач поєднуватиме тренерську роботу з виступами на футбольному полі.

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«У керівному штабі сарненського Маяка — зміни.

Офіційно повідомляємо, що новим головним граючим тренером ФК Маяк Сарни став Владислав Кулач, який приєднався до команди цього літа.

Владислав поєднуватиме тренерську роботу з виступами на футбольному полі. Уже зараз він готує команду до найближчих матчів, зокрема до поєдинку 1/32 фіналу Кубка України проти СК Полтава.

Олександр Жданюк, який раніше очолював Маяк, залишається у клубі та працюватиме спортивним директором", — йдеться у заяві клубу.

Зазначимо, що Маяк є аматорською командою з Рівненської області. Кубковий матч проти СК Полтави підопічні Кулача зіграють 22 серпня.

Нагадаємо, що Владислав є гравцем низки українських клубів, зокрема київського Динамо.

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