Підтримав саботаж: Ванат слідом за Циганковим відмовився зіграти за Жирону

Нападник Жирони Владислав Ванат відмовився виходити на поле в домашньому матчі першого туру Сегунди проти Леганеса.

Про це повідомляє журналіст Cadena SER Ніл Сола.

За інформацією джерела, головний тренер каталонської команди Кіке Альварес сказав 24-річному українцеві розминатися, проте той відмовився.

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Варто зазначити, що український вінгер Віктор Циганков також відмовився виходити на поле з лави запасних.

У роздягальні каталонського клубу негативно відреагували на таку позицію українців. Матч між Жироною та Леганесом завершився внічию — 1:1.

Український воротар Владислав Крапівцов також провів увесь матч на лаві запасних, а нападник Олександр Піщур не потрапив до заявки команди на гру.

Нагадаємо, Владислав Ванат перейшов до Жирони влітку 2025 року з Динамо за суму близько 15 мільйонів євро. Минулого сезону футболіст провів 29 матчів за іспанський клуб, забив десять голів і віддав дві результативні передачі. Контракт українця з Жироною розрахований до літа 2030 року.

Варто зазначити, що Ванат грав у товариських матчах каталонців під час передсезонної підготовки. Натомість під час літнього міжсезоння Циганков жодного разу не виходив на поле в товариських матчах каталонців.

Раніше повідомлялося, що 19-річний український футболіст дебютував за мадридський Реал, замінивши Луніна.