Чотириразовий переможець Ліги чемпіонів хоче підписати форварда збірної України Ваната — ЗМІ

3 серпня, 09:22
Владислав Ванат виступає в Іспанії (Фото: ФК Жирона)

Владислав Ванат виступає в Іспанії (Фото: ФК Жирона)

Нападник Жирони та збірної України Владислав Ванат може продовжити кар'єру в Аяксі.

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Амстердамський клуб визначив 24-річного футболіста головною трансферною ціллю і хоче підписати його під час поточного літнього вікна, повідомляє Todomercadoweb.

У трансфері Ваната зацікавлений новий головний тренер Аякса Мічел, який раніше очолював Жирону. Фахівець переконаний, що Владислав чудово впишеться в ігровий стиль команди.

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Повідомляється, що Аякс хоче якнайшвидше оформити перехід Ваната, щоб уникнути конкуренції з іншими клубами.

Аякс — рекордсмен чемпіонату Нідерландів за кількістю титулів (36) і чотириразовий переможець Кубку/Ліги чемпіонів (1971−1973, 1995).

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Жирона вилетіла з Ла Ліги, посівши 19-те місце в турнірній таблиці. Ванат через травму не допоміг каталонській команді в заключних матчах чемпіонату.

Український форвард перейшов у Жирону з київського Динамо в літнє трансферне вікно 2025 року. У дебютному сезоні в Іспанії Ванат забив дев’ять голів у 27 матчах Ла Ліги, а також один гол у Кубку Іспанії.

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За Жирону виступають ще троє українських футболістів — вінгер Віктор Циганков, воротар Владислав Крапивцов і форвард Олександр Пищур, якого клуб підписав у червні.

Раніше повідомлялося, що Циганков планує залишити Жирону після вильоту команди в Сегунду. Він уже повідомив керівництво клубу про бажання піти.

Редактор: Орест Дида

Теги:   ФК Жирона Футбол Владислав Ванат Аякс Трансфери

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