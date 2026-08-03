Чотириразовий переможець Ліги чемпіонів хоче підписати форварда збірної України Ваната — ЗМІ
Владислав Ванат виступає в Іспанії (Фото: ФК Жирона)
Нападник Жирони та збірної України Владислав Ванат може продовжити кар'єру в Аяксі.
Амстердамський клуб визначив 24-річного футболіста головною трансферною ціллю і хоче підписати його під час поточного літнього вікна, повідомляє Todomercadoweb.
У трансфері Ваната зацікавлений новий головний тренер Аякса Мічел, який раніше очолював Жирону. Фахівець переконаний, що Владислав чудово впишеться в ігровий стиль команди.
Повідомляється, що Аякс хоче якнайшвидше оформити перехід Ваната, щоб уникнути конкуренції з іншими клубами.
Аякс — рекордсмен чемпіонату Нідерландів за кількістю титулів (36) і чотириразовий переможець Кубку/Ліги чемпіонів (1971−1973, 1995).
Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Жирона вилетіла з Ла Ліги, посівши 19-те місце в турнірній таблиці. Ванат через травму не допоміг каталонській команді в заключних матчах чемпіонату.
Український форвард перейшов у Жирону з київського Динамо в літнє трансферне вікно 2025 року. У дебютному сезоні в Іспанії Ванат забив дев’ять голів у 27 матчах Ла Ліги, а також один гол у Кубку Іспанії.
За Жирону виступають ще троє українських футболістів — вінгер Віктор Циганков, воротар Владислав Крапивцов і форвард Олександр Пищур, якого клуб підписав у червні.
Раніше повідомлялося, що Циганков планує залишити Жирону після вильоту команди в Сегунду. Він уже повідомив керівництво клубу про бажання піти.