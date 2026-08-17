Ванат не бунтує в Жироні: футболіст пояснив, чому не вийшов на заміну

Навколо матчу Жирони проти Леганеса у другому дивізіоні чемпіонату Іспанії не вщухають пристрасті. І пов’язані вони з гравцями збірної України — Віктором Циганковим і Владиславом Ванатом.

Циганков відмовився виходити на заміну під час матчу, про що заявив тренер Жирони. А згодом, за повідомленнями ЗМІ, Циганков побився у роздягальні клубу.

Реклама

Також в іспанських ЗМІ ширилися чутки, що й Ванат відмовився виходити на поле. Але футболіст пояснив, що сталося.

«Я мав вийти на заміну, почав одягати екіпірування і за кілька секунд мав з’явитися на полі. Але саме в цей момент наш центральний захисник отримав травму, і його потрібно було замінити. Тренерський штаб вирішив випустити гравця оборонного плану, оскільки залишалася лише одна заміна. Ще раз наголошую: як професійний гравець, я був готовий вийти на поле, але ситуація склалася інакше, і тренеру довелося змінити своє рішення», — відповів Ванат на запит Tribuna.com.

Жирона придбала Ваната у Динамо рік тому за 15 млн євро. На його рахунку 10 голів і 2 результативні передачі у 29 матчах. Контракт українця з Жироною розрахований до літа 2030 року.

Раніше повідомлялося, що 19-річний український футболіст дебютував за мадридський Реал, замінивши Луніна.