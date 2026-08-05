Луганська Зоря оголосила про підписання українського півзахисника Владлена Юрченка, який уже виступав за клуб у минулому.

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Про це повідомляє офіційний сайт Зорі.

Деталі контракту сторони не розкривають. За даними Transfermarkt, угода розрахована до 30 червня 2027 року.

Відомо, що в новому сезоні хавбек виступатиме під 80-м номером.

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У клубі влаштували для Юрченка привітальний коридор.

Для Юрченка це вже другий період у складі луганців. Вперше він захищав кольори Зорі з 2019 по 2021 рік. За свою кар'єру півзахисник також грав за німецький Баєр, Іллічівець, Десну, Ворсклу та данський Вайле.

Останнім клубом футболіста був ФК Харків (колишній Металіст 1925), куди він перейшов на початку 2024 року. Загалом за харківську команду Юрченко провів 41 матч, у яких записав до свого активу 11 голів і вісім результативних передач. Водночас у минулому сезоні він не зіграв жодного офіційного поєдинку.

Новий сезон Української Прем'єр-ліги Зоря розпочала з перемоги над Колосом (2:0). Наступний матч команда Віктора Скрипника проведе 9 серпня проти Кривбасу.

Раніше повідомлялося, що Карпати оголосили про трансфер вихованця мадридського Реала Іглесіаса.