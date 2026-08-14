«Якби забив м’яч, усе склалося б інакше»: Бражко перепросив у уболівальників після вильоту Динамо із єврокубків
Володимир Бражко (Фото: ФК Динамо Київ)
Півзахисник Динамо Володимир Бражко прокоментував поразку від Карабаха в матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.
Після перемоги з рахунком 1:0 у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій над Карабахом київське Динамо 13 серпня у матчі-відповіді поступилося азербайджанській команді з рахунком 0:2 та вибуло з турніру.
Бражко зізнався, що після поразки відчуває лише негативні емоції, а також узяв на себе відповідальність за нереалізований момент у другому таймі.
«Відчуваю зараз лише негативні емоції. На жаль, цей єврокубковий сезон для нас завершено. Дуже складна гра, ми не допускали багато помилок, але пропускали м’ячі з напівмоментів, особливо в першому таймі.
Перша тридцятихвилинка була важкою, а в другому таймі дещо переломили хід гри, створювали моменти. Зокрема, в мене була нагода, і прикро не скористатися нею. Відчуваю провину й беру відповідальність на себе, тому хочу перепросити у вболівальників. Немає жодних виправдань. Якби забив м’яч, то все склалося б інакше", — цитує Бражка сайт киян.
Він також додав:
«Сподіваюся, наступного року буде краще, але сьогодні прикра поразка. Ще раз хочу перепросити у вболівальників», — сказав півзахисник Динамо.
Раніше головний тренер Динамо Ігор Костюк назвав причину поразки київської команди від Карабаха.
Також колишній головний тренер Металіста та Дніпра Мирон Маркевич прокоментував виліт київського Динамо з Ліги конференцій.