«Якби забив м’яч, усе склалося б інакше»: Бражко перепросив у уболівальників після вильоту Динамо із єврокубків

Після перемоги з рахунком 1:0 у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій над Карабахом київське Динамо 13 серпня у матчі-відповіді поступилося азербайджанській команді з рахунком 0:2 та вибуло з турніру.

Реклама

Бражко зізнався, що після поразки відчуває лише негативні емоції, а також узяв на себе відповідальність за нереалізований момент у другому таймі.

«Відчуваю зараз лише негативні емоції. На жаль, цей єврокубковий сезон для нас завершено. Дуже складна гра, ми не допускали багато помилок, але пропускали м’ячі з напівмоментів, особливо в першому таймі.

Перша тридцятихвилинка була важкою, а в другому таймі дещо переломили хід гри, створювали моменти. Зокрема, в мене була нагода, і прикро не скористатися нею. Відчуваю провину й беру відповідальність на себе, тому хочу перепросити у вболівальників. Немає жодних виправдань. Якби забив м’яч, то все склалося б інакше", — цитує Бражка сайт киян.

Він також додав:

«Сподіваюся, наступного року буде краще, але сьогодні прикра поразка. Ще раз хочу перепросити у вболівальників», — сказав півзахисник Динамо.

Раніше головний тренер Динамо Ігор Костюк назвав причину поразки київської команди від Карабаха.

Також колишній головний тренер Металіста та Дніпра Мирон Маркевич прокоментував виліт київського Динамо з Ліги конференцій.