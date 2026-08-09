Після стартового свистка футболіст Ребела розіграв м’яч із центра поля, віддавши пас назад Бабійчуку. Голкіпер вибив м’яч далеко вперед — той перелетів через усіх гравців і воротаря Карбона та залетів у сітку.

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Як зазначає пресслужба Ребела, Бабійчук забив на 12-й секунді зустрічі. Це один із найшвидших голів в історії українського футболу.

Матч Ребел — Карбон, який розпочався о 13:30 за київським часом, ще триває, наразі рахунок 4:3 на користь черкаської команди.

32-річний Максим Бабійчук раніше виступав за запорізький Металург, Буковину, Верес та вінницьку Ниву. У 2014 році викликався в юнацьку збірну України до 20 років.

Додамо, що найшвидший гол в історії української Прем'єр-ліги забив Роман Яремчук, який у 2016 році у складі Олександрії відзначився на восьмій секунді матчу проти Ворскли.

Ми писали, що у п’ятницю, 7 серпня, внаслідок удару РФ в Одесі було пошкоджено стадіон Чорноморець. Через це не відбувся матч УПЛ, який мав пройти 8 серпня.

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