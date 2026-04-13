«Не можемо мовчати». У відомому українському футбольному клубі заявили про критичну фінансову ситуацію

Про це повідомляє офіційний сайт Ворскли.

Гарус зазявив, що фінансова ситуація у клубі надзвичайно складна.

«Після глибокого аналізу можу сказати, що фінансова ситуація в клубі близька до критичної. Борги перед колишніми гравцями, які мали подекуди просто шалені особисті контракти, перед тренерами та обслуговуючим персоналом тощо виливаються в те, про що не можемо мовчати», — сказав функціонер.

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Він зазначив, що першочергове наше завдання — стабілізувати та відновити всі найнеобхідніші процеси в клубі.

На зараз ми чітко розуміємо свій бюджет і працюємо в межах наявних ресурсів. Основне завдання менеджменту зараз — це оптимізація витрат та пошук потенційного інвестора. Хочу наголосити: ми відкриті для діалогу з усіма, кому не байдужа доля футбольного клубу Ворскла", — заявви гарус.

Попри труднощі, гендиректор з позитивом дивиться у майбутнє клубу.

«Бачимо Ворсклу сучасним, прозорим та амбітним клубом. Наша мета — побудувати систему, яка працюватиме як годинник, незалежно від зовнішніх обставин. Попри нинішню кризу віримо, Ворскла обов’язково повернеться до когорти найкращих клубів України та ще неодноразово нагадає про себе в клубних турнірах Старого світу», — сказав Гарус.

Наразі Ворскла виступає в Першій лізі, де після 23 турів посідає 13 місце. Наступний матч команда проведе 18 квітня проти Прикарпаття.

Раніше була інформація, що Ворскла може призупинити діяльність, однак президент клубу Роман Черняк заявив, що це не відповідає дійсності і клуб продовжує функціонувати.