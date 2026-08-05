«Я 50 років так розмовляв». Український тренер отримав штраф за російську мову

У своєму дописі у Facebook він опублікував фотографію документа, де зазначена сума 11 426 гривень, а також висловив обурення ситуацією.

«Мене сьогодні оштрафували, тіпа за російську мову, на тренуваннях! Перше питання. Якщо я 50 років розмовляв на російський — те нікого не бентежило? Друге. Я приймаю тільки чисто українську мову. На моїй памʼяті нею розмовляли тільки в Ірландії і Канаді. Все. Я ніколи не чув чисто української мови. Тому дякуємо вам, громадським діячам, за вашу сумлінність! Але… коли я їздив на Запорізький напрямок, там ніхто з хлопців не приділяв тому увагу. Якби ви були б трошки розумніші - то розуміли б, не всі ті, хто розмовляє російською мовою — зрадник!!! Але, якщо хочете, то ваше право!!! В мене є рішення цієї проблеми», — написав Богодєлов.

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Після публікації допису розгорнулася активна дискусія. Значна частина користувачів наголосила, що вимога використовувати українську мову під час роботи з дітьми є нормою чинного законодавства, а тренер має бути прикладом для своїх вихованців.

Один із користувачів написав: «На кухні вдома розмовляйте якою хочете. Але якщо ви тренуєте дітей — виконуйте вимоги закону і не ганьбіться».

Пізніше у коментарі до власного допису він зауважив: «Класно, почути купу вибухів, і завтра зранку йти виплачувати державі гроші».

Раніше повідомлялося, що коментатор в прямому ефірі присоромив Шовковського за російську мову.