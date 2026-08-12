Росії продовжили відсторонення від міжнародних змагань у керлінгу

Російські дорослі команди не допускатимуть до міжнародних турнірів щонайменше до кінця 2026 року, повідомила пресслужба World Curling.

Рада організації розглянула можливість повернення російських команд, однак дійшла висновку, що такий крок створюватиме суттєві ризики для цілісності змагань. Під час ухвалення рішення World Curling також врахувала позицію більшості національних федерацій, які входять до складу організації.

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Водночас обмеження поширюються не на всі вікові категорії. Ще у січні World Curling дозволила молодіжним та юнацьким збірним Росії повернутися до міжнародних турнірів.

Російська сторона намагається домогтися скасування санкцій через Спортивний арбітражний суд. Федерація керлінгу Росії оскаржила своє відсторонення у CAS, рішення якого у цій справі очікується найближчим часом.

Крім того, наприкінці липня російська федерація втратила статус повноправного члена World Curling.

Нагадаємо, 7 липня МОК скасував відсторонення Олімпійського комітету Росії, яке діяло з 12 жовтня 2023 року, та дозволив російським спортсменам повернутися на міжнародні турніри. У МОК заявили, що «ОКР більше не включає до свого складу жодних регіональних спортивних організацій на територіях, які перебувають під юрисдикцією НОК України».

Раніше повідомлялося, що НОК України звернувся до Спортивного арбітражного суду через поновлення в правах Олімпійського комітету Росії.