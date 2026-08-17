Французький футболіст перебуває в реанімації після купання в басейні

20-річний Яель Трепі відпочивав удома після матчу Кубка Італії, в якому він відіграв 54 хвилини.

Французького нападника італійського футбольного клубу Кальярі Яеля Трепі госпіталізували після інциденту в басейні. Про це повідомила газета Unione Sarda.

Інцидент стався в неділю ввечері. За попередньою інформацією, Трепі знепритомнів у воді. Його терміново доправили гелікоптером до клініки, де лікарі підключили його до апарату штучної вентиляції легень. Наразі футболіст перебуває у відділенні реанімації.

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Медики поки що не повідомляють, що стало причиною проблем зі здоров’ям у футболіста.

Яель Трепі — вихованець Кальярі, який виступає за основну команду з лютого 2026 року. Минулого сезону він провів за Кальярі вісім матчів і відзначився одним забитим м’ячем.

Його команда розпочала нинішній сезон із перемоги над Ареццо в Кубку Італії (1:0), а Трепі вийшов у стартовому складі й відіграв 54 хвилини.

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