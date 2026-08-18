18 серпня 2001 року в Махачкалі грали Анжі та ЦСКА. Той матч став останнім для Сергія Перхуна.

Перхун народився в Дніпрі, де й розпочав свою футбольну кар'єру в місцевому клубі. Потім були сезон у молдовському Шерифі та перехід до московського ЦСКА.

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Паралельно з цим Перхун у складі збірної України здобув бронзову медаль юнацького чемпіонату Європи, а згодом отримав виклик до національної команди від самого Лобановського.

Свій перший матч за головну команду країни воротар провів 15 серпня 2001 року проти Латвії. А вже за три дні грав у Махачкалі.

Фатальний епізод стався на 78-й хвилині. Після довгої передачі з глибини поля в бік воріт ЦСКА Перхун вийшов за межі штрафного майданчика, кинувшись напереріз нападнику махачкалинців Будуну Будунову. Голкіпер не міг грати руками, тому вистрибнув за м’ячем, намагаючись відбити його головою. У результаті обидва гравці зіткнулися в повітрі.

Спочатку стан Перхуна не викликав побоювань: лікарі надали йому першу допомогу, наклали шви, і футболіст разом із командою вирушив до аеропорту, щоб летіти до Москви.

Однак там Сергієві різко стало зле: почалися судоми, він знепритомнів, і лікарі зафіксували зупинку серця. Серце вдалося запустити, згодом воно зупинялося в лікарні ще двічі, і хоча лікарям вдавалося його запустити, Перхун впав у кому.

З Махачкали його перевезли до Москви, але врятувати не вдалося. Вранці 28 серпня 23-річний Перхун помер. Офіційний висновок про причину смерті свідчив: «Зупинка мозкового кровотоку з подальшою загибеллю клітин головного мозку».

Перхун і Будунов після зіткнення / Фото: ЗМІ

Згодом батько Перхуна в книжці «Мій син — воротар» так згадуватиме той страшний ранок.

«Пізно ввечері Юля (дружина Сергія — ред.) запалила в домі дві вінчальні свічки. Не так давно, коли Сергій і Юля брали шлюб, отець Ярослав після завершення обряду вручив молодятам ці свічки й сказав: „Доки вони цілі, ви будете разом!“ Свічки горіли всю ніч, а о 5:20 згасли. Хоча всі вікна й двері були зачинені, тієї миті кімнатою пролетів незбагненний вітерець, повіявши на обличчя прохолодою й залишивши по собі шлейф пахучого церковного ладану та чогось іще — невідомого нікому з нас. Ми зрозуміли: душа Сергія прилетіла востаннє поглянути на свій дім і попрощатися з нами».

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Похорон Сергія Перхуна відвідали близько 10 тисяч уболівальників. Його поховали в Дніпрі. А у 2005 році біля будівлі Державного інституту фізичної культури і спорту в Дніпрі було встановлено пам’ятник Перхуну.