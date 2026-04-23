18‑річний талант Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямаль пропустить решту сезону через травму підколінного сухожилля.

Про це повідомляє пресслужба Барселони.

Ямаль не зіграє у шести заключних матчах Прімери — проти Гетафе, Осасуни, Реала, Алавеса, Бетіса та Валенсії.

Водночас зазначається, що футболіст встигне відновитися до старту чемпіонату світу‑2026, де Іспанія на груповому етапі зіграє з Кабо-Верде, Саудівською Аравією та Уругваєм.

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У поточному сезоні Ямаль провів 45 матчів у всіх турнірах, відзначившись 24 голами та 18 асистами.

У 2024 році Ямаль виграв з Іспанією чемпіонат Європи й був визнаний найкращим молодим футболістом турніру. В активі Ламіна шість голів у 25 матчах за національну команду.

Барселона лідирує в чемпіонаті Іспанії, випереджаючи Реал на дев’ять очок. Наступний матч каталонський клуб проведе 25 квітня проти Гетафе.

Нещодавно Барселона вилетіла з Ліги чемпіонів, поступившись у чвертьфіналі Барселоні.

Раніше повідомлялося, що нападник Ліверпуля і збірної Франції Уго Екітіке пропустить чемпіонат світу-2026 через травму.

Також через травму ЧС-2026 пропустить зірка Баварії та збірної Німеччини Серж Гнабрі.