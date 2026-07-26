Вінгер німецького РБ Лейпциг і збірної Кот-д’Івуару Ян Діоманде продовжить кар’єру в іспанському Реалі.

Клуби досягли остаточної домовленості щодо переходу 19-річного футболіста, повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо. Сума трансферу значно перевищить 100 мільйонів євро.

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Усі формальності, зокрема обмін документами між клубами, переліт і підписання контракту, відбудуться наступного тижня.

За даними іспанських ЗМІ, на трансфері Діоманде наполягав головний тренер Реала Жозе Моурінью, який повернувся до клубу в червні.

Діоманде вразив футбольну спільноту своєю грою на чемпіонаті світу 2026 року. Вінгер Кот-д'Івуару відзначився однією гольовою передачею у чотирьох матчах, але найбільше запам’ятався яскравим дриблінгом та індивідуальними діями.

За РБ Лейпциг Діоманде виступає з 2025 року: німецький клуб придбав вінгера в іспанського Леганеса за 20 мільйонів євро. У дебютному сезоні в Бундеслізі Ян забив 12 голів й віддав вісім результативних пасів у 33 матчах.

Не виключено, що після трансферу Діоманде Реал відмовиться від переговорів щодо переходу французької зірки Майкла Олісе, за якого Баварія вимагає величезні гроші.

Нещодавно Реал оголосив про підписання зіркового захисника Інтера та збірної Нідерландів Дензела Дюмфріса.

Раніше гравцем мадридського клубу став французький захисник Ібраїма Конате.