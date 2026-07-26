Реал за понад 100 мільйонів євро придбає одну із зірок чемпіонату світу — інсайдер Фабріціо Романо

26 липня, 23:34
Діоманде має посилити атаку Реала (Фото: IMAGN IMAGES via Reuters/Maria Lysaker)

Діоманде має посилити атаку Реала (Фото: IMAGN IMAGES via Reuters/Maria Lysaker)

Вінгер німецького РБ Лейпциг і збірної Кот-д’Івуару Ян Діоманде продовжить кар’єру в іспанському Реалі.

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Клуби досягли остаточної домовленості щодо переходу 19-річного футболіста, повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо. Сума трансферу значно перевищить 100 мільйонів євро.

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Усі формальності, зокрема обмін документами між клубами, переліт і підписання контракту, відбудуться наступного тижня.

За даними іспанських ЗМІ, на трансфері Діоманде наполягав головний тренер Реала Жозе Моурінью, який повернувся до клубу в червні.

Діоманде вразив футбольну спільноту своєю грою на чемпіонаті світу 2026 року. Вінгер Кот-д'Івуару відзначився однією гольовою передачею у чотирьох матчах, але найбільше запам’ятався яскравим дриблінгом та індивідуальними діями.

За РБ Лейпциг Діоманде виступає з 2025 року: німецький клуб придбав вінгера в іспанського Леганеса за 20 мільйонів євро. У дебютному сезоні в Бундеслізі Ян забив 12 голів й віддав вісім результативних пасів у 33 матчах.

Не виключено, що після трансферу Діоманде Реал відмовиться від переговорів щодо переходу французької зірки Майкла Олісе, за якого Баварія вимагає величезні гроші.

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Нещодавно Реал оголосив про підписання зіркового захисника Інтера та збірної Нідерландів Дензела Дюмфріса.

Раніше гравцем мадридського клубу став французький захисник Ібраїма Конате.

Редактор: Орест Дида

Теги:   ФК Реал Мадрид РБ Лейпциг Футбол ЧС-2026 Трансфери

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