«Попереду ще два фінали». Яремчук поділився емоціями після голу в переможному матчі Ліона

Український нападник Ліона Роман Яремчук прокоментував перемогу команди у матчі 32‑го туру Ліги 1 проти Ренна (4:2), в якому він відзначився голом .

Після фінального свистка українець підкреслив складність поєдинку та важливість швидкої реакції на пропущений гол, повідомляє RMC Sport.

«Це був складний матч. Перший гол, який вони забили, — можливо, стане голом року. Після цього ми почали краще грати й створювати моменти. Було важливо швидко забити перший м’яч.

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Ми заслуговуємо на ці 3 очки. Дякую вболівальникам — підтримка сьогодні була неймовірною. Попереду ще два фінали", — сказав Яремчук.

Яремчук продовжує результативну серію в Ліоні — він забив у третьому поєдинку поспіль. У грі проти Ренна форвард зрівняв рахунок на 37-й хвилині, вдало замкнувши подачу від Корантен Толіссо.

За два тури до завершення сезону Ліон має 60 очок і посідає третє місце в таблиці. Саме ця позиція дає шанс напряму потрапити до групового етапу Ліга чемпіонів.

10 травня Ліон зіграє на виїзді проти Тулузи, а 17 травня вдома зустрінеться з Лансом.

На початку лютого Ліон орендував Яремчука в Олімпіакоса до кінця цього сезону. Контракт Романа з грецьким клубом розрахований до літа 2028 року.

Повідомлялося, що нападник збірної України, імовірно, повернеться в Олімпіакос після своєї оренди в Ліоні.