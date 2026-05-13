Ярмоленко впритул наблизився до історичного рекорду УПЛ — його випереджають лише двоє — відео

13 травня, 18:58
У грі з Колосом Ярмоленко забив з пенальті (Фото: ФК Динамо)

У грі з Колосом Ярмоленко забив з пенальті (Фото: ФК Динамо)

Лідер київського Динамо Андрій Ярмоленко відзначився забитим м’ячем в українській Прем'єр-лізі.

У матчі проти Колоса 36-річний футболіст реалізував пенальті на 13-й хвилині, допомігши Динамо здобути перемогу 2:1.

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https://www.youtube.com/watch?v=EiJoqMxspxA

Цей гол став для Ярмоленка 122-м у чемпіонатах України. Завдяки цьому він закріпився на третьому місці у списку найкращих бомбардирів в історії УПЛ.

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Попереду нього залишаються лише два гравці: Сергій Ребров із 123 голами та Максим Шацьких, який має 124 результативні удари.

Цього сезону Динамо залишилося зіграти в УПЛ два матчі - проти Полтави та Кудрівки.

У поточному сезоні 36‑річний Ярмоленко провів 33 матчі у всіх турнірах, забивши 11 м’ячів — дев’ять у чемпіонаті, один у Кубку України та ще один у Лізі конференцій.

Він дебютував за Динамо у 2008 році та виступав за киян до 2017‑го, після чого грав за Боруссію Дортмунд, Вест Гем та Аль-Айн. Після закордонного періоду у 2023‑му він повернувся столичний клуб.

Раніше Віктор Леоненко назвав форварда Матвія Пономаренка гравцем, до якого найменше претензій у цьому сезоні, а Олег Саленко порівняв нападника з легендарним форвардом Гердом Мюллером.

Водночас Мирон Маркевич відверто оцінив перспективи Динамо в єврокубках у наступному сезоні.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Андрій Ярмоленко ФК Динамо (Київ) Прем'єр-ліга Україна Максим Шацьких Сергій Ребров

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