У грі з Колосом Ярмоленко забив з пенальті (Фото: ФК Динамо)

У матчі проти Колоса 36-річний футболіст реалізував пенальті на 13-й хвилині, допомігши Динамо здобути перемогу 2:1.

Цей гол став для Ярмоленка 122-м у чемпіонатах України. Завдяки цьому він закріпився на третьому місці у списку найкращих бомбардирів в історії УПЛ.

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Попереду нього залишаються лише два гравці: Сергій Ребров із 123 голами та Максим Шацьких, який має 124 результативні удари.

Цього сезону Динамо залишилося зіграти в УПЛ два матчі - проти Полтави та Кудрівки.

У поточному сезоні 36‑річний Ярмоленко провів 33 матчі у всіх турнірах, забивши 11 м’ячів — дев’ять у чемпіонаті, один у Кубку України та ще один у Лізі конференцій.

Він дебютував за Динамо у 2008 році та виступав за киян до 2017‑го, після чого грав за Боруссію Дортмунд, Вест Гем та Аль-Айн. Після закордонного періоду у 2023‑му він повернувся столичний клуб.

Раніше Віктор Леоненко назвав форварда Матвія Пономаренка гравцем, до якого найменше претензій у цьому сезоні, а Олег Саленко порівняв нападника з легендарним форвардом Гердом Мюллером.

Водночас Мирон Маркевич відверто оцінив перспективи Динамо в єврокубках у наступному сезоні.