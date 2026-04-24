«Донецькі не здаються». Ракіцькі показали романтичний фотосет у футболках Шахтаря

Ярослав та Ольга побралися у 2009 році (Фото: Ольга Ракіцька/Instagram)

На фото подружжя позує біля води у символічних образах: Ярослав одягнув синьо‑жовту форму Шахтаря, а Ольга — яскраву помаранчево‑чорну футболку клубу та білу спідницю.

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«В тебе характер справді як сталь. Я знаю, що все складеться як треба, бо інакше і бути не може, коли в наших генах тече донбаський дух. А донецькі не здаються», — написала Ольга.

Фанати активно відреагували на публікацію, залишивши слова підтримки та компліменти.

«Найкращі», «Неймовірна пара», «Красунчики», — написали у коментарях.

Ярослав та Ольга побралися у 2009 році, виховують доньку та сина.

У січні 2019 року Ракіцький перейшов із Шахтаря до Зеніта, а у березні 2022-го залишив російський клуб після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Після цього центрбек грав за турецький Адана Демірспор, Шахтар, а звідти перейшов у Чорноморець.

У лютому цього року Ракіцький покинув Чорноморець і наразі залишається без клубу, хоча офіційно про завершення кар'єри не оголошував.

Після відходу з Чорноморця футболіст емоційно попрощався з Одесою.

Тренер Роман Григорчук пояснив, чому Ракіцький покинув Чорноморець.

Раніше Ракіцький розповів, в якому місті відчув найменшу підтримку фанатів після повернення з Росії.