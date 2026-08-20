«Ти підписував контракт свідомо»: ексгравець збірної України назвав причину конфлікту Циганкова з Жироною

Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко прокоментував ситуацію з Віктором Циганковим у Жироні після матчу з Леганесом (1:1).

Левченко припустив, що причиною конфлікту може бути бажання Циганкова змінити клуб.

«Я розумію Циганкова, який хоче перейти в іншу команду і грати на вищому рівні. Але коли ти підписував контракт — ти підписував його свідомо. Якщо немає пункту, що ти можеш піти з команди, коли граєш у Сегунді, то це вже проблема того, як ти підписував контракт із твоїми агентами», — сказав Левченко в інтерв'ю Tribuna.com.

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За його словами, найкращим варіантом для обох сторін є якнайшвидше домовитися: «Для клубу це теж проблема, тому що вони розуміють, що не можуть тримати гравця, який заробляє багато грошей і не гратиме на 100 відсотків. Тому тут єдиний шлях — домовлятися якомога швидше».

Левченко також наголосив, що гравець має виконувати умови контракту до моменту переходу в іншу команду: тренуватися, грати та виконувати свої професійні обов’язки.

Нагадаємо, що Циганков відмовився виходити на заміну в матчі першого туру Сегунди проти Леганеса (1:1). Так само на поле не вийшов український нападник Владислав Ванат, який також відмовився грати.

Згодом Ванат пояснив, чому не вийшов на заміну. За словами українця, він почав одягати екіпірування й мав вийти на поле, але в цей момент центральний захисник отримав травму, внаслідок чого українець так і не з’явився на полі.

Також представники Циганкова спростували інформацію про те, що Віктор не хотів грати. Сторона українця наголосила, що він не міг узяти участь у матчі з об'єктивних причин, а тренерський і медичний штаби Жирони знали про це.

Повідомлялось, що Циганков не потрапив до заявки Жирони на матч другого туру Сегунди проти Кордоби, який відбудеться 21 серпня о 22:00.