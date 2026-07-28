«Він вирішив не виявляти принциповості». Ексгравець збірної України розкритикував Пірло за співпрацю з росіянами

Колишній футболіст збірної України Євген Левченко висловився щодо ситуації з Андреа Пірло, якого не призначили головним тренером національної збірної Італії через співпрацю з російською букмекерською конторою.

Левченко опублікував допис на своїй сторінці в X, у якому розкритикував італійця.

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«Він був чудовим футболістом. У цьому немає жодних сумнівів. Але як людина він вирішив не демонструвати принциповості й не виявляти розуміння того, що Росія зробила і продовжує робити з Україною.

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Це вибір, за який кожен зрештою несе особисту відповідальність. І цей вибір назавжди залишиться частиною його спадщини", — написав Левченко.

Пірло намагався пояснити свою позицію щодо зв’язків із Росією, однак стало відомо, що італійська федерація повністю заморозила переговори.

У результаті технічний директор італійської федерації Паоло Мальдіні та радник Леонардо вирішили залишити її.

Андреа Пірло вважається одним із найвидатніших півзахисників в історії футболу. Протягом своєї ігрової кар'єри він виступав за Брешію, Інтер, Реджину, Мілан, Ювентус та Нью-Йорк Сіті. На клубному рівні Пірло двічі вигравав Лігу чемпіонів УЄФА (у 2003 та 2007 роках), а також ставав чемпіоном Серії А: з Міланом — у 2004 та 2011 роках, із Ювентусом — у 2012, 2013, 2014 та 2015 роках; крім того, у 2006 році він виграв чемпіонат світу.

У складі збірної Італії, за яку він провів 116 матчів, Пірло став чемпіоном світу 2006 року та був визнаний найкращим гравцем фінального матчу. Також він є віцечемпіоном Євро-2012.

До Пірло головним кандидатом на посаду тренера був Пеп Гвардіола. FIGC вела переговори з іспанським фахівцем і навіть розглядала можливість зміни бюджету заради його призначення, однак Гвардіола відхилив пропозицію.

Крім того, за словами Мальдіні, Федерація контактувала з Карло Анчелотті, але в нього чинний контракт зі збірною Бразилії.

Раніше президент Олімпійського комітету Італії Лучано Буонфільйо заявив, що національну команду має очолювати італійський фахівець.