«Цей варіант не пройшов». Коментатор Вацко назвав тренера, якого УАФ розглядала на посаду наставника збірної України

Журналіст та коментатор Віктор Вацко розповів нові деталі щодо пошуку головного тренера для збірної України з футболу.

На своєму YouYube-каналі Вацко Live коментатор поділився, що Українська асоціація футболу контактувала з хорватським наставником Ігорем Йовічевічем, однак домовленості досягти не вдалося.

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«Мій WhatsApp говорить, що УАФ, давайте я так скажу, певною мірою контактувала із Ігорем Йовічевічем. Але цей варіант не пройшов насамперед тому, що у Йовічевіча зараз, по-перше, свої юридичні нюанси із Відзевом, а по-друге, у Йовічевіча свій рівень фінансових вимог, на які УАФ, наскільки я розумію, йти не готова.

Я так розумію, що це плюс-мінус той же рівень, що був у Реброва, а грошей в УАФ зараз не дуже. І зрештою, УАФ прийняла рішення довірити збірну Мальдері", — сказав Вацко.

Йовічевіч добре знайомий з українським футболом — раніше він очолював Шахтар, Дніпро-1 та Карпати. Нещодавно Йовічевіч залишив польський Відзев.

22 квітня Українська асоціація футболу оголосила про звільнення Реброва з посади наставника національної команди.

Ребров очолював збірну з 2023 року. Україна під його керівництвом не зуміла вийти на чемпіонат світу 2026 року, поступившись Швеції (1:3) у матчі плей-оф відбору.

У розіграші Ліги націй Україна посіла друге місце у квартеті з Чехією, Грузією та Албанією, але в плей-оф за вихід у дивізіон А програла Бельгії (3:1, 0:3).

На Євро-2024 синьо-жовті не зуміли вийти в плей-оф.

Восени 2026 року збірна України стартує у Дивізіоні B Ліги націй, де її суперниками будуть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія.

Повідомлялося, що у фінальному списку кандидатів на роль тренера збірної України опинилися Мирон Маркевич, Ігор Йовічевіч та Андреас Мальдера. Саме з цієї трійки президент УАФ Андрій Шевченко планує обрати нового наставника до кінця квітня.

Згодом коментатор Віктор Вацко заявив, що головним тренером збірної України стане Мальдера.

Нещодавно Маркевич підтвердив готовність очолити збірну України, але згодом зізнався, що не отримував офіційної пропозиції.