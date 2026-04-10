«Неможливо проти нього грати». Йожеф Сабо назвав найкращого футболіста в історії

Колишній тренер збірної України пригадав свої матчі проти легендарного бразильця.

«Тричі грав проти Пеле? Я не знаю, де і як ви рахували, я сам не рахував, скільки разів. Але Пеле був Пеле. Для мене і сьогодні, і вчора, і позавчора. Коли пишуть, що найкращий Мессі, я кажу: «Ні, найкласніший був футболіст — Пеле».

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Якби він грав у Європі, то розкрився б інакше? Я не знаю, де б він грав, але він найкращий був".

Сабо згадав, як під час футбольної кар'єри їздив до Бразилії.

«Вважаю його найкращим тільки за чемпіонатами світу? Ні, чому? Я в Бразилії був у той час, коли я був у збірній СРСР. Ми їздили щороку після сезону, збиралися в Москві і їхали в Бразилію в турне грошей заробляти.

І КДБшники з нами їздили. Обов’язково. Ми їздили до Бразилії, там уже були ігри з клубними командами — Сантосом та іншими. Потім ми їздили в Перу, Чилі або ще кудись. Я об'їздив Південну Америку стільки, що заплющу очі - і я знаю, яка держава буде і все таке.

Пеле був ну дуже великий. Я проти нього грав — ну, це неможливо з ним грати. По-перше, швидкісний, з м’ячем як магніт у нього, б'є з лівої і з правої, головою б'є. У нього все було, що потрібно. Не стоїть на місці - відкривається, відійде назад, забере, віддасть, відкриється знову", — сказав Сабо в інтерв'ю YouTube-каналу «Футбольний диван».

Пеле тричі вигравав чемпіонат світу. Він помер наприкінці 2022 року в статусі найкращого бомбардира збірної Бразилії, у складі якої забив 77 голів у 92 матчах. Пізніше його рекорд побив Неймар.

На клубному рівні Пеле майже всю кар'єру провів у Сантосі, з яким шість разів вигравав національний чемпіонат і двічі завоював Кубок Лібертадорес.

Раніше повідомлялося, що тренер Шахтаря назвав українського гравця з великим майбутнім.