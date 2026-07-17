«Піднявся до певного рівня й зупинився»: Сабо розкритикував зірку Динамо після важкої перемоги в Лізі Європи

Йожеф Сабо вважає, що 20-річний гравець зупинився у футбольному розвитку.

«Деякі журналісти роблять ведмежу послугу. Зайве хвалити футболістів, коли вони на дифірамби не заслуговують. Зробили з них зірок, а вони не прогресують. Зараз в тренді Пономаренко. І що ми побачили в грі такого, що б його відрізняло від звичайних футболістів? Нічого. Задатки в нього є, дані хороші, але куди вони діваються, коли треба вести за собою команду, невідомо.

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Якщо є бажання грати на високому рівні в Європі, то не можна зупинятися, треба постійно працювати над собою. Пономаренко ж, складається враження, піднявся до певного рівня й зупинився. Може й зарозумілість присутня", — цитує Сабо Футбол 24.

Нагадаємо, Динамо не зуміло забити бодай один гол у ворота Університаті у двох матчах (0:0, 0:0), але здобуло перемогу у серії пенальті — 4:2.

У наступному раунді кваліфікації Ліги Європи Динамо зіграє проти грецького ПАОКа. Матчі відбудуться 23 і 30 липня.

Раніше воротар Динамо Нещерет розкрив секрет перемоги над Університатею у серії пенальті.