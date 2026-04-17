«Навіть не сумніваюся». Сабо назвав команду, яка стане чемпіоном УПЛ

За словами фахівця, у «гірників» вистачить сил і футболістів, щоб боротися за чемпіонство в УПЛ і перемогу в Лізі конференцій.

«У Шахтаря дуже пристойна глибина, фактично два рівноцінні склади. Туран може спокійно і далі займатися ротацією. У Прем'єр-лізі донецька команда доб'ється свого, стане чемпіоном, навіть і не сумніваюся, тому що ЛНЗ, дивився я їхній матч у Черкасах проти «гірників», не показав чемпіонської гри.

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До того ж підопічні Арди Турана мають гру в запасі. ЛНЗ точно ще втратить очки в останніх семи турах. Їм ще грати з Динамо, як і Шахтарю, але… «Гірники» цього сезону однозначно найсильніша команда в чемпіонаті, і її, впевнений, розкуплять влітку".

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Сабо вважає, що бразильські футболісти Шахтаря перебувають під наглядом європейських клубів.

«Навіть і не сумніваюся, що за бразильською молоддю вже уважно стежать скаути з хороших європейських клубів.

Якщо Шахтар виграє Лігу конференцій, чого і бажаю донецькому клубу, то цих бразильських пацанів, прізвища деяких із них я не можу іноді вимовити, продадуть за дуже солідні гроші, за пару десятків мільйонів точно.

Аліссона, наприклад, якого б я назвав найкращим гравцем матчу-відповіді з АЗ і всього двоматчевого протистояння загалом. Три голи хлопець забив, як-не-як", — наводить слова Сабо BLIK.

У турнірній таблиці чемпіонату України Шахтар і ЛНЗ ідуть на перших двох місцях і мають однакову кількість очок — 51. Однак у «гірників» є одна гра в запасі. Динамо Київ посідає п’яте місце, маючи 41 бал.

Раніше Мирон Маркевич назвав клуб, який стане чемпіоном України.

Нагадаємо, що Шахтар пройшов АЗ і вийшов у півфінал Ліги конференцій. Далі суперником «гірників» стане англійський Крістал Пелас. Півфінальні матчі відбудуться 30 квітня і 7 травня.