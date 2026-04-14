«Він ще не тренер». Сабо забракував кандидатуру Ротаня на заміну Реброву у збірній України

Сабо висловився про успіх Ротаня в Олександрії, коли команда завоювала срібло УПЛ у сезоні 2024/25, та заявив, що він ще не сформувався як тренер.

«Ну, зараз Ротань — його хочуть у збірну брати, але він ще не тренер. Він був в Олександрії, набрали там цих гравців — ну і все. А що далі? Не знаю», — сказав Сабо для Футбольного Дивану.

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Йожеф Сабо вважає, що головну команду країни має тренувати 75-річний колишній тренер Металіста Дніпра та Карпат Мирон Маркевич.

Нагадаємо, контракт головного тренера збірної України Сергія Реброва завершується влітку цього року. Під його керівництвом національна команда не зуміла вийти на чемпіонат світу-2026, поступившись Швеції (1:3) у плей-оф відбору.

Руслан Ротань з 2025 року тренує Полісся. Раніше він також очолював молодіжну та олімпійську збірні України. З молодіжкою наставник дійшов до півфіналу Євро-2023.

А нещодавно Ротань відповів, чи готовий очолити збірну України з футболу замість Сергія Реброва.

Раніше Йожеф Сабо назвав футболіста київського Динамо, який має завершити кар'єру.