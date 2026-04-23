Захисника збірної України Коноплю хоче підписати топклуб італійської Серії А — ЗМІ

23 квітня, 13:24
Юхим Конопля (Фото: ФК Шахтар)

Юхим Конопля (Фото: ФК Шахтар)

Італійська Рома зацікавлена у трансфері правого захисника донецького Шахтаря і збірної України з футболу Юхима Коноплі.

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Римський клуб розпочав попередню роботу над трансфером 26-річного футболіста, повідомляє Diretta Calcio Mercato з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Варіант із Коноплею є фінансово привабливим для Роми, оскільки італійці можуть підписати захисника як вільного агента: контракт Юхима з Шахтарем завершується у вересні цього року.

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У Ромі українця цінують за активну гру на правому фланзі та стабільність, яку він демонстрував упродовж останніх сезонів, зазначає джерело.

Раніше з’явилася інформація, що Конопля не хоче продовжувати контракт із Шахтарем і відмовився від зарплати у 800 тисяч доларів на рік. Повідомлялося про інтерес з боку італійського Сассуоло.

Конопля виступає за Шахтар протягом усієї професійної кар'єри, крім сезонів 2019—2021, коли він грав в оренді за Десну. У поточному сезоні Юхим провів 27 матчів за Шахтар, у яких забив два голи і зробив чотири гольові передачі.

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За збірну України захисник відіграв 27 поєдинків і відзначився двома забитими м’ячами.

Нагадаємо, за Рому виступає форвард збірної України Артем Довбик, однак влітку він може покинути клуб.

Редактор: Орест Дида

Теги:   Юхим Конопля ФК Рома Футбол Трансфери ФК Шахтар

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