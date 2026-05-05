Захисник донецького Шахтаря Юхим Конопля не допоможе своїй команді в матчах сезону, що залишилися.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

За інформацією джерела, 26-річний гравець зазнав травми, характер якої, судячи з усього, не дасть йому змоги повернутися в стрій до кінця поточної кампанії.

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Правий захисник Шахтаря востаннє виходив на поле 20 квітня в матчі 24-го туру УПЛ проти Полісся (1:0). Після цього Конопля перестав потрапляти в заявку, але клуб не уточнював причину відсутності гравця.

До кінця сезону Шахтар проведе чотири матчі в УПЛ, а також матч-відповідь проти Крістал Пелес у півфіналі Ліги конференцій. У першій грі англійці перемогли — 3:1.

Зазначимо, що у вересні поточного року в українського футболіста завершується термін дії контракту з «гірниками», а домовитися про нову угоду сторони не змогли.

У нинішньому сезоні Конопля провів за донецький клуб 27 поєдинків у всіх офіційних турнірах, у яких забив два голи і зробив чотири результативні передачі.

Нагадаємо, що на минулих вихідних Шахтар переміг Динамо в головному дербі України. Завдяки цій перемозі Шахтар відірвався на 10 очок від ЛНЗ у турнірній таблиці за чотири тури до кінця сезону. Уже в наступному турі "гірники" можуть виграти золоті медалі УПЛ.