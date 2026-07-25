Український захисник Юхим Конопля не зміг дограти свій другий поєдинок у складі менхенгладбахської Боруссії.

У товариському матчі проти Рот-Вайсса, який завершився перемогою німецького клубу з рахунком 2:1, Конопля залишив поле вже на початку зустрічі.

Українець зазнав ушкодження після жорсткого підкату суперника Франсі Буебарі. Після надання медичної допомоги оборонець, кульгаючи та тримаючись за праве коліно, був змушений залишити поле вже на 12-й хвилині.

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Після фінального свистка ситуацію прокоментував тренер менхенгладбахців Ойген Полянський. За його словами, наразі говорити про точний діагноз ще зарано.

«Одразу після гри важко поставити точний діагноз. Але якщо знаєш, наскільки він витривалий хлопець, і він сам каже, що не може продовжувати, то це означає, що справді не може. Сподіваюся, все не настільки серйозно.

Він відчуває дискомфорт у внутрішній зв’язці. Це ще не обов’язково означає щось серйозне, але, звісно, поки що це не найкращі новини", — сказав наставник.

Юхим є вихованцем академії Шахтаря. Дебют захисника за основний склад відбувся 2021 року.

За весь час виступів у складі «гірників» українець провів 114 матчів у всіх турнірах, забив сім голів і зробив 15 гольових передач.

Разом із Шахтарем Конопля тричі ставав чемпіоном України, двічі вигравав Кубок України і завойовував Суперкубок України.

Конопля став гравцем Боруссії Менхенгладбах наприкінці травня.