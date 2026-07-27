Боруссія Менхенгладбах повідомила, що український правий захисник Юхим Конопля зазнав травми у товариському матчі проти Рот-Вайсс Ессен (2:1).

Як повідомила пресслужба клубу, у 25-річного українця діагностували частковий розрив медіальної колатеральної зв’язки правого коліна. Через це Конопля пропустить найближчі тижні.

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Спортивний директор Боруссії Рувен Шредер підтримав українського футболіста та висловив упевненість, що він успішно повернеться на поле.

«Нам усім неймовірно шкода Юхима. Він добре розпочав тут як новачок, привніс багато енергії в команду і вже зміг продемонструвати свої якості на тренуваннях. Але він міцний хлопець, одразу після діагнозу проявив свій бойовий дух і працює над своїм поверненням. Звичайно, він отримає нашу повну підтримку в цьому», — сказав Шредер.

Конопля отримав ушкодження після жорсткого підкату суперника Франсі Буебарі. Після надання медичної допомоги захисник, кульгаючи та тримаючись за праве коліно, залишив поле вже на 12-й хвилині.

Нагадаємо, Конопля став гравцем Боруссії Менхенгладбах наприкінці травня. До цього він виступав за Шахтар, у складі якого провів 114 матчів у всіх турнірах, забив сім голів, віддав 15 результативних передач і тричі став чемпіоном України.

Раніше повідомлялось, що нападник донецького Шахтаря Егіналду травмував плече на літніх зборах.