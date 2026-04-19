Титулований німецький тренер Юрген Клопп не зацікавлений у роботі з мадридським Реалом.

58-річний фахівець не очолить іспанський клуб влітку цього року, попри чергову хвилю чуток про інтерес Реала до його кандидатури, повідомляє AS.

За даними видання, головна мета Клоппа — очолити збірну Німеччини. При цьому тренер не знає, коли саме йому випаде така можливість. У німецькій федерації футболу поки не планують шукати заміну Юліану Нагельсманну, під керівництвом якого збірна виступить на чемпіонаті світу 2026 року.

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Головним тренером Реала поки залишається Альваро Арбелоа, який замінив посеред нинішнього сезону Хабі Алонсо. Арбелоа, найімовірніше, залишить посаду після завершення сезону: під його керівництвом Реал вилетів із Ліги чемпіонів і Кубку Іспанії, а в Ла Лізі йде другим, відстаючи від Барселони на дев’ять очок після 31 туру.

Юрген Клопп — один із найтитулованіших тренерів сучасності. Він двічі вигравав чемпіонат Німеччини з Боруссією Дортмунд (у 2011 і 2012 роках), а у 2015−2024 роках очолював Ліверпуль, з яким здобув вісім трофеїв, зокрема перемагав у чемпіонаті Англії та Лізі чемпіонів. У 2024 році Клопп узяв паузу в тренерській кар'єрі, зараз він працює керівником спортивного відділу концерну Red Bull.

Повідомлялося, що колишній нападник збірної України та київського Динамо Віктор Леоненко висловився про гру Андрія Луніна за Реал.