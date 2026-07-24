«Якщо не дасте спокій моїй родині — я піду». Клопп погрожує залишити збірну Німеччини через журналістів

Під час пресконференції з нагоди свого призначення 59-річний німець попередив журналістів.

Як повідомляє Sky Sport Germany, Клопп заявив, що, на його думку, преса поводилася неналежним чином щодо його попередника Юліана Нагельсманна, а також щодо колишнього головного тренера Баварії, а нині наставника збірної Англії Томаса Тухеля.

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Клопп заявив, що негайно залишить національну команду, якщо журналісти поводитимуться неналежним чином і не дадуть спокою його родині.

«Для мене величезна честь очолювати збірну Німеччини, і мені дуже добре за це платять. Але якщо одного дня ви скажете, що більше цього не хочете, я піду — без жодної компенсації. Якщо Німецький футбольний союз скаже: «Ми не будемо продовжувати в такому форматі», — я піду.

Але якщо ви поводитиметеся неналежним чином і не дасте спокою моїй сім'ї, я теж піду. Хочу, щоб це було зрозуміло".

Фото: REUTERS/Гайко Беккер

Клопп підписав чотирирічний контракт із Німецьким футбольним союзом і очолюватиме команду на Євро-2028 та ЧС-2030.

Юрген Клопп працював головним тренером дортмундської Боруссії, з якою двічі виграв чемпіонат Німеччини, а з 2015 по 2024 рік очолював Ліверпуль, здобувши вісім трофеїв, серед яких — чемпіонат Англії та Ліга чемпіонів. Після завершення роботи в англійському клубі він узяв паузу в тренерській кар'єрі, а зараз працює керівником спортивного відділу концерну Red Bull.

Раніше повідомлялося, що легенда збірної Аргентини оголосив про завершення кар'єри після фіналу ЧС-2026.