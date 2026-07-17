«Він зводив мене з розуму». Гвардіола назвав найскладнішого суперника у своїй кар'єрі

Іспанський фахівець згадав матчі проти команд німецького тренера й заявив, що грати проти них завжди було важко через підготовку Клоппа.

Гвардіола розповів, що Клопп постійно змінював малюнок гри безпосередньо під час матчів, через що доводилося швидко шукати нові рішення.

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«Юрген Клопп був головним суперником у моїй кар'єрі. Цей хлопець міг змінювати систему кожні 20 хвилин. Він зводив мене з розуму», — наводить слова Гвардіоли AS.

Гвардіола та Клопп особливо запекло суперничали в Англії, де іспанець тренував Манчестер Сіті, а німець — Ліверпуль.

Після завершення минулого сезону Манчестер Сіті повідомив, що Гвардіола залишає посаду головного тренера, попри те, що його контракт був розрахований до літа 2027 року.

Клопп тренував Ліверпуль із 2015 по 2024 рік і відтоді не повертався до роботи на клубному рівні. З 2025 року німець обіймає посаду директора з міжнародних зв’язків компанії Red Bull. Наразі Юргена називають одним із кандидатів на посаду головного тренера збірної Німеччини.

Раніше повідомлялося, що колишньому тренеру Реала Зідану заблокували шлях до збірної Франції через новий закон.