«Він зводив мене з розуму». Гвардіола назвав найскладнішого суперника у своїй кар'єрі

17 липня, 12:05
Хосеп Гвардіола назвав найскладнішого суперника у своїй кар'єрі (Фото: facebook.com/MrPepGuardiola)

Хосеп Гвардіола назвав найскладнішого суперника у своїй кар'єрі (Фото: facebook.com/MrPepGuardiola)

Колишній головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола назвав Юргена Клоппа найскладнішим суперником у своїй кар'єрі.

Іспанський фахівець згадав матчі проти команд німецького тренера й заявив, що грати проти них завжди було важко через підготовку Клоппа.

Читайте також:
«Це мій третій прихід сюди». Манчестер Сіті призначив нового головного тренера після відставки Гвардіоли

Гвардіола розповів, що Клопп постійно змінював малюнок гри безпосередньо під час матчів, через що доводилося швидко шукати нові рішення.

Реклама

«Юрген Клопп був головним суперником у моїй кар'єрі. Цей хлопець міг змінювати систему кожні 20 хвилин. Він зводив мене з розуму», — наводить слова Гвардіоли AS.

Гвардіола та Клопп особливо запекло суперничали в Англії, де іспанець тренував Манчестер Сіті, а німець — Ліверпуль.

Після завершення минулого сезону Манчестер Сіті повідомив, що Гвардіола залишає посаду головного тренера, попри те, що його контракт був розрахований до літа 2027 року.

Читайте також:
Фінал ЧС-2026 довірили одному з найкращих арбітрів Європи — хто судитиме матч Іспанія — Аргентина

Клопп тренував Ліверпуль із 2015 по 2024 рік і відтоді не повертався до роботи на клубному рівні. З 2025 року німець обіймає посаду директора з міжнародних зв’язків компанії Red Bull. Наразі Юргена називають одним із кандидатів на посаду головного тренера збірної Німеччини.

Раніше повідомлялося, що колишньому тренеру Реала Зідану заблокували шлях до збірної Франції через новий закон.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол Хосеп Гвардиола Юрген Клопп

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies