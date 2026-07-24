Юрген Клопп став новим головним тренером збірної Німеччини

24 липня, 12:21
Юрген Клопп очолив збірну Німеччини (Фото: REUTERS/Heiko Becker)

Юрген Клопп очолив збірну Німеччини (Фото: REUTERS/Heiko Becker)

Німецький футбольний союз оголосив про призначення Юргена Клоппа новим головним тренером національної збірної

Колишній тренер Ліверпуля та дортмундської Боруссії підписав контракт до середини 2030 року. Про це повідомляє пресслужба Німецького футбольного союзу.

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Його асистентами будуть Петер Кравіц, Пеп Лейндерс і Свен Бендер.

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Клопп став наступником Юліана Нагельсманна, якого звільнили після вильоту збірної Німеччини на стадії 1/16 фіналу чемпіонату світу 2026 року. Німці сенсаційно поступилися Парагваю в серії пенальті.

Нагадаємо, Нагельсманн очолював збірну Німеччини з 2023 року. На домашньому Євро-2024 Бундестім дійшов до чвертьфіналу, де поступився Іспанії.

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Юрген Клопп працював головним тренером дортмундської Боруссії, з якою двічі виграв чемпіонат Німеччини, а з 2015 по 2024 рік очолював Ліверпуль, здобувши вісім трофеїв, серед яких — чемпіонат Англії та Ліга чемпіонів. Після завершення роботи в англійському клубі він узяв паузу в тренерській кар'єрі, а зараз працює керівником спортивного відділу концерну Red Bull.

Зазначимо, що після сенсаційної поразки збірної Німеччини від Парагваю Мануель Ноєр завершив кар'єру в національній команді.

Раніше повідомлялося, що легенда збірної Аргентини оголосив про завершення кар'єри після фіналу ЧС-2026.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол Юрген Клопп Збірна Німеччини

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